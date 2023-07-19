Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі - це один з можливих альтернативних маршрутів", - сказав Матусіч.

Він наголосив, що рішення Росії припинити угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

Держсекретар МЗС Хорватії також зазначив, що його країна з перших днів великої війни підтримала Україну та голова підтримувати її стільки, скільки це буде потрібно.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Варто зазначити, що країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Росія блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.