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Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Фото: Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Хорватия предложила свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинской агропродукции по альтернативным путям через выход России из "зернового соглашения".

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море - это один из возможных альтернативных маршрутов", - сказал Матусич.

Он подчеркнул, что решение России прекратить соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

Госсекретарь МИД Хорватии также отметил, что его страна с первых дней войны поддержала Украину и председатель поддерживать ее столько, сколько это потребуется.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Следует отметить, что страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Россия блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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зерновой коридорХорватия