Хорватія не відправить "жодного солдата" в Україну, - президент

Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових в Україну. ЇЇ солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Хорватії Зорана Мілановича, яку цитує Le Figaro.
У четвер Міланович знову заявив, що жоден хорватський військовий не ступить на українську землю.
"Жоден хорватський солдат не поїде в Україну за жодних домовленостей - це повністю виключено", - підкреслив президент.
Його заява пролунала на тлі перебування прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі, де обговорювалася можливість європейського військового контингенту в межах майбутньої мирної угоди з Росією.
"Я йшов на вибори з цією позицією, і це мій обов’язок перед тими, хто довірив мені свій голос", - додав Міланович.
Le Figaro також зазначає, що Міланович був переобраний у січні цього року. І з того часу хорватський президент регулярно стикається з критикою опонентів за свої політичні погляди.
Нагадаємо, що європейські країни зараз активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни в Україні.
Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.
Сьогодні ж, 27 березня, у Франції стартував черговий саміт на підтримку України. Як писало Sky News, у саміті візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. Під час засідання обговорюватимуть посилення української армії перспективу розгортання в Україні європейського контингенту військових як частину майбутнього мирного врегулювання війни.
Під час сьогоднішнього саміту у Парижі прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вже заявив, що Афіни готові взяти участь у можливій миротворчій місії на території України. Втім, для цього є певні умови.
А видання The Associated Press заявило, що Франція пропонує розгорнути миротворчі сили у центральній частині України. Ймовірно, йдеться про розміщення військ уздовж річки Дніпро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.