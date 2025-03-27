RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Хорватия не отправит "ни одного солдата" в Украину, - президент

Фото: президент Хорватии Зоран Миланович (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Хорватия категорически отказывается отправлять своих военных в Украину. Ее солдаты не будут участвовать в европейском контингенте военных при любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Хорватии Зорана Милановича, которое цитирует Le Figaro.

В четверг Миланович вновь заявил, что ни один хорватский военный не ступит на украинскую землю.

"Ни один хорватский солдат не поедет в Украину ни при каких договоренностях - это полностью исключено", - подчеркнул президент.

Его заявление прозвучало на фоне пребывания премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париже, где обсуждалась возможность европейского военного контингента в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

"Я шел на выборы с этой позицией, и это мой долг перед теми, кто доверил мне свой голос", - добавил Миланович.

Le Figaro также отмечает, что Миланович был переизбран в январе этого года. И с тех пор хорватский президент регулярно сталкивается с критикой оппонентов за свои политические взгляды.

Европейские войска в Украине

Напомним, что европейские страны сейчас активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны в Украине.

В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.

Сегодня же, 27 марта, во Франции стартовал очередной саммит в поддержку Украины. Как писало Sky News, в саммите примут участие делегации и лидеры 31 страны. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и перспективу развертывания в Украине европейского контингента военных как часть будущего мирного урегулирования войны.

 

Во время сегодняшнего саммита в Париже премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже заявил, что Афины готовы принять участие в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Впрочем, для этого есть определенные условия.

А издание The Associated Press заявило, что Франция предлагает развернуть миротворческие силы в центральной части Украины. Вероятно, речь идет о размещении войск вдоль реки Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЕвропейские войскаХорватия