Яка специфіка позиції Франції щодо відправки військ в Україну: пояснення експерта
Невизначеність щодо можливої відправки військ до України також існує у Франції. Майбутня підтримка країни залежатиме від результатів перемовин, які зараз відбуваються по лінії США-Росія-Україна.
Про це розповіла науковий співробітник французького університету "Ліон 3" імені Жана Мулена Оксана Мітрофанова в матеріалі РБК-Україна "Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ".
За словами Мітрофанової, проти відправки військ в Україні виступає опозиція в парламенті, зокрема, партія "Національне об'єднання". Також відповідний сценарій неоднозначно сприймають цивільні.
"Громадська думка, звичайно, у більшості підтримує Україну, але коли йдеться про гіпотетичну можливість надсилання французьких військ, то тоді мова йде і про можливість, по-перше - загибелі французьких солдатів, по-друге - про протистояння з ядерною Російською Федерацією", - додала вона.
Експерт пояснила, що наразі уряд Франції готує декілька абсолютно різних моделей підтримки України, але, яка саме з них спрацює - залежить від переговорів по лінії США-Росія-Україна.
Можлива відправка військ в Україну
Сьогодні Європа активно обговорює питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни в Україні. На початку березня голова британського уряду Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.
Також Лондон згоден направити на українську територію миротворчий контингент за підтримки авіації й готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках будь-якої мирної угоди з Росією.
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