Яка специфіка позиції Франції щодо відправки військ в Україну: пояснення експерта

Невизначеність щодо можливої відправки військ до України також існує у Франції. Майбутня підтримка країни залежатиме від результатів перемовин, які зараз відбуваються по лінії США-Росія-Україна.

Про це розповіла науковий співробітник французького університету "Ліон 3" імені Жана Мулена Оксана Мітрофанова в матеріалі РБК-Україна " Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ ".

За словами Мітрофанової, проти відправки військ в Україні виступає опозиція в парламенті, зокрема, партія "Національне об'єднання". Також відповідний сценарій неоднозначно сприймають цивільні.

"Громадська думка, звичайно, у більшості підтримує Україну, але коли йдеться про гіпотетичну можливість надсилання французьких військ, то тоді мова йде і про можливість, по-перше - загибелі французьких солдатів, по-друге - про протистояння з ядерною Російською Федерацією", - додала вона.

Експерт пояснила, що наразі уряд Франції готує декілька абсолютно різних моделей підтримки України, але, яка саме з них спрацює - залежить від переговорів по лінії США-Росія-Україна.