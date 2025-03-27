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Яка специфіка позиції Франції щодо відправки військ в Україну: пояснення експерта

Четвер 27 березня 2025 09:35
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Яка специфіка позиції Франції щодо відправки військ в Україну: пояснення експерта Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Невизначеність щодо можливої відправки військ до України також існує у Франції. Майбутня підтримка країни залежатиме від результатів перемовин, які зараз відбуваються по лінії США-Росія-Україна.

Про це розповіла науковий співробітник французького університету "Ліон 3" імені Жана Мулена Оксана Мітрофанова в матеріалі РБК-Україна "Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ".

За словами Мітрофанової, проти відправки військ в Україні виступає опозиція в парламенті, зокрема, партія "Національне об'єднання". Також відповідний сценарій неоднозначно сприймають цивільні.

"Громадська думка, звичайно, у більшості підтримує Україну, але коли йдеться про гіпотетичну можливість надсилання французьких військ, то тоді мова йде і про можливість, по-перше - загибелі французьких солдатів, по-друге - про протистояння з ядерною Російською Федерацією", - додала вона.

Експерт пояснила, що наразі уряд Франції готує декілька абсолютно різних моделей підтримки України, але, яка саме з них спрацює - залежить від переговорів по лінії США-Росія-Україна.

Можлива відправка військ в Україну

Сьогодні Європа активно обговорює питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни в Україні. На початку березня голова британського уряду Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.

Також Лондон згоден направити на українську територію миротворчий контингент за підтримки авіації й готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках будь-якої мирної угоди з Росією.

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