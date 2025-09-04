У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів: збереться понад 20 країн

У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів за участю понад 20 країн. Вона буде присвячена посиленню підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.