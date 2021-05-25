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Хорватия планирует открыться для туристов до введения COVID-паспортов

Автор: Андрей Василюк

Правительство Хорватии намерено до 1 июля, когда ЕС планирует ввести сертификаты вакцинации, открыть границы для туристов. Предполагается, что им нужно будет иметь документ о прививке от коронавируса, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает euractiv.

Глава правительства сообщил, что туристы будут иметь возможность приехать в Хорватию до 1 июля при условии предоставления документа о прививке от коронавируса, отрицательного результата теста или сертификата о выздоровлении от COVID-19.

Сейчас, по его словам, ведутся двусторонние переговоры со странами о том, как сделать возможным приезд туристов в Хорватию до введения цифровых сертификатов вакцинации в ЕС, что запланировано на 1 июля.

Карантинные ограничения в Хорватии, включая открытие внутренних секций ресторанов, могут быть смягчены уже до 1 июня, заявил в понедельник министр внутренних дел Давор Божинович.

Ограничение посещаемости мероприятий будет повышено с 25 до 100 людей, а площадь, необходимая для одного человека, будет составлять четыре квадратных метра вместо нынешних семи, сказал Божинович.

В правительстве Хорватии ожидают, что во второй половине июня будет новый этап послаблений карантина.

Напомним, в середине мая власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

В Кабмине Украины заявили, что готовы ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса.

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