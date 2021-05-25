Хорватія планує відкритися для туристів до запровадження COVID-паспортів

Голова уряду повідомив, що туристи матимуть можливість приїхати до Хорватії до 1 липня за умови надання документу про щеплення від коронавірусу, негативного результату тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Наразі, за його словами, ведуться двосторонні переговори з країнами про те, як зробити можливим приїзд туристів до Хорватії до запровадження цифрових сертифікатів вакцинації в ЄС, що заплановано на 1 липня.

Карантинні обмеження в Хорватії, включаючи відкриття внутрішніх секцій ресторанів, можуть бути пом'якшені вже до 1 червня, заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Давор Божинович.

Обмеження відвідуваності заходів буде підвищено з 25 до 100 осіб, а площа, необхідна для однієї людини, складатиме чотири квадратних метри замість нинішніх семи, сказав Божинович.

В уряді Хорватії очікують, що у другій половині червня буде новий етап послаблень карантину.