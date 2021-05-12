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COVID-сертификаты для путешествий будут готовы к лету, - вице-президент Еврокомиссии

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Брюссель, Среда 12 мая 2021 15:35
COVID-сертификаты для путешествий будут готовы к лету, - вице-президент Еврокомиссии Фото: вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Еврокомиссии ожидают, что сертификаты COVID-19 для путешествий будут готовы к лету. Этот документ позволит вакцинированным людям и тем, кто вылечился от COVID-19 или имеющим отрицательный результат тестов, пересекать границы внутри ЕС.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Euractiv.

Отметим, в понедельник начался двухнедельный пилотный проект по тестированию технологий, проводимый несколькими странами.

"Это является приоритетом для наших граждан, и поэтому я верю, что мы справимся (с сертификатом, - ред.) к лету", - сказал Шефчович.

По его словам, чтобы сертификат работал, он должен быть на смартфонах.

"Он должен быть совместимым, чтобы было возможно его проверить. Поэтому это серьезная задача, сделать это на общеевропейском уровне", - сказал он.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Отметим, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса.

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