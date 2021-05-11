Смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: ответ Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которые используются в Украине, будут в скором времени зарегистрированы в Европейском союзе. Это позволит украинцам, которые привились этими вакцинами, путешествовать в ЕС .

"Важно, что и Astrazeneca и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, все вакцины, которые одобрены ВОЗ, будут "одобрены всеми цивилизованными странами".

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени и технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", - добавил глава Кабмина.