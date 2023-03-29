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Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8

Фото: Мі-8 (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич.

За його словами, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.

"І одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд, а одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу", - розповів Баножич.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Хорватія у березні має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів. Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

Ще в листопаді повідомлялось, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ.

У січні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. У ході переговорів вони домовилися про конкретні рішення щодо посилення України.

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.

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ХорватияЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України