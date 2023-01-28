Хорватія виділила Україні 1 млн євро: на що підуть кошти

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

Зазначається, що кошти підуть на закупку 50 генераторів потужністю 50 кВт - їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу під час відключень електроенергії.