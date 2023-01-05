Зеленський з прем'єром Хорватії обговорив конкретні рішення щодо посилення України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. У ході переговорів вони домовилися про конкретні рішення щодо посилення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.
"Провів змістовну бесіду з Прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Привітав Хорватію зі вступом до зони євро та Шенген. Домовилися про конкретні рішення на посилення оборони України, а також проведення міжнародної конференції з розмінування", - написав він.
При цьому Зеленський додав, що під час бесіди з Пленковичем вони визначилися щодо ролі Хорватії у формулі миру.
Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.