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Зеленський з прем'єром Хорватії обговорив конкретні рішення щодо посилення України

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Київ, Четвер 05 січня 2023 19:59
Зеленський з прем'єром Хорватії обговорив конкретні рішення щодо посилення України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. У ході переговорів вони домовилися про конкретні рішення щодо посилення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

"Провів змістовну бесіду з Прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Привітав Хорватію зі вступом до зони євро та Шенген. Домовилися про конкретні рішення на посилення оборони України, а також проведення міжнародної конференції з розмінування", - написав він.

При цьому Зеленський додав, що під час бесіди з Пленковичем вони визначилися щодо ролі Хорватії у формулі миру.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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