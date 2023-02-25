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Хорватія вивела зі складу армії 14 гелікоптерів та планує надати їх Україні, - ЗМІ

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Хорватія, Субота 25 лютого 2023 22:35
Хорватія вивела зі складу армії 14 гелікоптерів та планує надати їх Україні, - ЗМІ Фото: Мі-8 (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Хорватія у березні має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jutarnji list.

Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

"За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою", - йдеться у матеріалі.

Крім іншого, з гелікоптерів знімається все існуюче маркування, при необхідності замінюється використаний матеріал, додається олія.

"Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі", - додали наостанок.

Ще в листопаді повідомлялось, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ.

У січні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. У ході переговорів вони домовилися про конкретні рішення щодо посилення України.

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.

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