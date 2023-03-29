RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хорватия передаст Украине вертолеты Ми-8

Фото: Ми-8 (mil in ua)
Автор: Наталья Кава

Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Хорватии Марио Баножич.

По его словам, правительство Хорватии с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину.

"И одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство, а одним из пунктов этого решения есть вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем завершить передачу", - рассказал Баножич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Хорватия в марте должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе переговоров они договорились о конкретных решениях по усилению Украины.

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХорватияВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины