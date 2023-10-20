Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8

У Пентангоні відбулася зустріч міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії надання допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8", - заявив Остін.

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

"Ваше особисте лідерство, найбільш помітне в спільних зусиллях щодо надання допомоги Україні, захисту від російської агресії, демонструє нашу здатність відігравати кращу роль для нас і нашої нації для майбутніх поколінь. Хорватський народ і наш уряд розуміють це, і ми віддані цій справі стільки, скільки буде потрібно.", - заявив Банозич.

Раніше ми повідомляли, що Хорватія у березні запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів. Наразі дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

Ще у листопаді минулого року повідомлялося, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.

У січні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з тодішнім прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. У ході переговорів вони домовилися про конкретні рішення щодо посилення України.

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл та лікарень України генераторами.