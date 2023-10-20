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Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8

Фото: Хорватия передала все свои вертолеты Ми-8 (mil.in.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Хорватия передала вертолеты Ми-8 Украине. Министр обороны подтвердил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму Министерства обороны США.

В Пентангоне состоялась встреча министров обороны Хорватии Марио Банозича и Министра обороны США Ллойда Остина.

"Мы ценим непоколебимую приверженность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - заявил Остин.

Также Остин заметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 1990-х годов. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

"Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для грядущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы привержены этому делу столько, сколько потребуется.", - заявил Банозич.

Ранее мы сообщали, что Хорватия в марте запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с тогдашним премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе переговоров они договорились о конкретных решениях по усилению Украины.

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

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