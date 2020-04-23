В Хорватии произошло землетрясение

Сегодня, 24 апреля, в хорватской столице Загреб произошло землетрясение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Как сообщается, хорватская сейсмологическая служба зафиксировала толчки силой в 3,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение было ощутимо в различных районах столицы, даже в хорватском Саборе (парламенте), где именно происходило пленарное заседание.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у восточного побережья Японии. Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю.

Также 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.

В тот же день у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 в Молуккском море.

Кроме того, у Курильских островов (Российская Федерация) состоялась серия из трех землетрясений магнитудой 5,3 и 4,1 4,2. Мощнейшее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа в Охотском море.