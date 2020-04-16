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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 16:10
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Сильные толчки зафиксировали в 83 километрах от города Тернате

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Молуккском море. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Anadolu.

Как сообщается, сильные толчки зафиксировали в 83 километрах к северо-западу от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,1 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях неизвестна.

Напомним, сегодня, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.

Кроме того, возле Курильских островов (Российская Федерация) состоялась серия из трех землетрясений магнитудой 5,3, 4,2 и 4,1. Самое мощное землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа в Охотском море.

Также в американском штате Айдахо зафиксировали два землетрясения. Первое землетрясение было магнитудой 6,5, а эпицентр стихии залегал на глубине 10 км. Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки.

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Новости Украины землетрясениеИндонезия
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