У Курильских островов зафиксировали серию землетрясений

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На Курилах произошли три землетрясения

У Курильских островов (Российская Федерация) произошла серия из трех землетрясений магнитудой 5,3, 4,2 и 4,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что подземные толчки произошли в понедельник, 13 апреля. Самое мощное землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа в Охотском море. Очаг подземных толчков залегал на глубине 97 км. Толчки силой 2-3 балла ощущались жителями Северо-Курильска на острове Парамушир.

Еще два землетрясения зафиксированы в районе Южных Курильских островов. Эпицентры находились на расстоянии 120 км восточнее Южно-Курильска на острове Кунашир.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в конце марта на Камчатке в России произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. О пострадавших не сообщалось.

Также 31 марта в американском штате Айдахо зафиксировали два землетрясения. Первое землетрясение было магнитудой 6,5. Тогда также не сообщалось о жертвах и разрушениях.