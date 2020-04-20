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У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Новости » В мире     20.04.2020 - 01:20
У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у восточного побережья Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (22.39 по киевскому времени).

Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.

В тот же день у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Молуккском море.

Кроме того, возле Курильских островов (Российская Федерация) состоялась серия из трех землетрясений магнитудой 5,3, 4,2 и 4,1. Самое мощное землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа в Охотском море.

Также в американском штате Айдахо зафиксировали два землетрясения. Первое землетрясение было магнитудой 6,5, а эпицентр стихии залегал на глубине 10 км. Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки.

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