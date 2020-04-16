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На севере Италии произошло землетрясение

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 15:35
На севере Италии произошло землетрясение
Илюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Землетрясение ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя

Сегодня, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Как сообщается, в провинции Пяченца области Эмилия-Романья были зафиксированы подземные толчки, но сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.

Как отмечается, никаких сообщений о повреждениях к власти не поступало, но подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.

Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и геологическая служба Соединенных Штатов указывают, что толчок также ощущался вблизи Генуи. Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают, что они явно почувствовали землетрясение и что видели падение черепицы с крыш.

Напомним, у Курильских островов (Российская Федерация) состоялась серия из трех землетрясений магнитудой 5,3, 4,2 и 4,1.

Также в конце марта на Камчатке в России произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

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