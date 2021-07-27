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Хомчак останется в руководстве страны. На Банковой назвали его новую должность

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Вторник 27 июля 2021 18:43
Хомчак останется в руководстве страны. На Банковой назвали его новую должность Фото: экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Руслан Хомчак, который уходит с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины, останется у власти. Он переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

"Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО", - заявил Никифоров.

Ранее сообщалось, что Хочак покидает должность главнокомандующего ВСУ по решению Владимира Зеленского.

Напомним, в конце марта прошлого года Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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СНБО Вооруженные силы Украины
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Хомчак уходит с должности командующего ВСУ
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