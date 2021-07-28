Пожар на Хортице: директор заповедника назвал вероятной версию о поджоге
Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога. Пожар охватил в общем около 4 га площади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".
По его словам, было несколько мест возгорания.
"Поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться", - заявил Остапенко.
Напомним, днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1 гектара, заявили в полиции.
На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС. Им удалось ликвидировать возгорание в течение часа.
Сведения о пожаре на острове Хортица внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.