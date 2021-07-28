Пожар на Хортице: директор заповедника назвал вероятной версию о поджоге

Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога. Пожар охватил в общем около 4 га площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По его словам, было несколько мест возгорания. "Поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться", - заявил Остапенко.