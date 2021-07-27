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На острове Хортица произошел масштабный пожар. Тушение осложняет сильный ветер

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Вторник 27 июля 2021 15:39
На острове Хортица произошел масштабный пожар. Тушение осложняет сильный ветер Фото: на острове Хортица масштабный лесной пожар (facebook.com/maksim.ostapenko)
Автор: РБК-Украина

На территории Национального заповедника Хортица (Запорожье) произошел масштабный пожар. Уже выгорело около 10 гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заповедника в Facebook.

Известно, что горит сосновый лес вблизи станции Сечь и балки Генералка.

"На место срочно выехала Добровольная пожарная дружина заповедника, наши сотрудники, даже женщины, работники ONUR, 3, 2, 5, 1 и 7 пожарные части Главное управление ДСНС Украины в Запорожской области, работает 10 единиц техники. Работу осложняет сильный ветер. В настоящее время пожар удается локализовать", - говорится в сообщении.

Допускают, что причиной возгорания может быть как халатность, так и целенаправленный поджог.

"Благодаря нашим пожарным ДСНС и дпд Хортица Национальный заповедник - National Reserve Khortytsya пожар локализован и остановлен!", - написал он в комментариях к своей публикации.

Фото: место пожара (facebook.com/maksim.ostapenko)

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