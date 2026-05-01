Холодно та дощі, але погода змінюється: прогноз на сьогодні та названо дату потепління

07:01 01.05.2026 Пт
2 хв
Названо дату, коли в Україні нарешті потеплішає
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 1 травня (Getty Images)

Сьогодні, 1 травня, в Україні збережеться прохолодна погода без суттєвого потепління. Водночас поступово починається перехід до довгоочікуваного весняного тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, вночі температура повітря становитиме +1...+4 градуси, при цьому місцями ще зберігатимуться заморозки.

Вдень повітря прогріється до +8...+11 градусів, а на півдні та північному заході буде трохи тепліше - до +10...+13 градусів.

Дощі сьогодні пройдуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні переважатиме погода без істотних опадів.

Як пояснюють в Укргідрометцентрі, погоду 1 травня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходить із Західної Європи від антициклону з центром над Німеччина.

Водночас у верхніх шарах атмосфери ще зберігається вплив залишків циклону, що зумовлюватиме локальні дощі, зокрема на Лівобережжі та в Криму.

Попри це, над Україною утримується прохолодна повітряна маса, тому загальний температурний фон залишатиметься невисоким.

Фото: карта погоди в Україні на 1 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, вже у вихідні, 2-3 травня, в Україні відчутно потеплішає. А на початку наступного тижня очікується справжня весняна погода - тепла та сонячна.

Нагадаємо, наприкінці квітня у низці регіонів України випав сніг, а в мережі активно поширювалися фото та відео аномальної погоди.

Окрім того, синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Також РБК-Україна раніше опублікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня, а також повідомляло, яким очікується травень в Україні.

