Холодно и дожди, но погода меняется: прогноз на сегодня и названа дата потепления

Погода в Украине

По словам Диденко, ночью температура воздуха составит +1...+4 градуса, при этом местами еще будут сохраняться заморозки.

Днем воздух прогреется до +8...+11 градусов, а на юге и северо-западе будет немного теплее - до +10...+13 градусов.

Дожди сегодня пройдут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге будет преобладать погода без существенных осадков.

Как объясняют в Укргидрометцентре, погоду 1 мая будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое поступает из Западной Европы от антициклона с центром над Германия.

В то же время в верхних слоях атмосферы еще сохраняется влияние остатков циклона, что будет обусловливать локальные дожди, в частности на Левобережье и в Крыму.

Несмотря на это, над Украиной удерживается прохладная воздушная масса, поэтому общий температурный фон будет оставаться невысоким.

Фото: карта погоды в Украине на 1 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит около +10 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, уже в выходные, 2-3 мая, в Украине ощутимо потеплеет. А в начале следующей недели ожидается настоящая весенняя погода - теплая и солнечная.