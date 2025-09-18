UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Холодно весь день: які регіони накриють дощі сьогодні

Фото ілюстративне: синоптики дали прогноз погоди на 18 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 18 вересня, в Україні прогнозується прохолодна погода. У низці областей пройдуть дощі, подекуди сильні, тоді як на заході збережеться суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а вдень опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози. 

На заході, а також удень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях - без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12 градусів, на південному сході та сході 10-15 градусів. Вдень у більшості регіонів 15-20 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі  дощ, удень - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в області вночі 7-12 градусів, удень 15-20 градусів. У Києві - вночі 9-11 градусів, удень 17-19 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 11-12 градусів, вдень 16-18 градусів, місцями дощі.

  • Схід - вночі 12-15 градусів, вдень 16-20 градусів, дощі та грози.

  • Центр - вночі 10-13 градусів, вдень 16-18 градусів, місцями дощі.

  • Південь - вночі 12-14 градусів, вдень 17-20 градусів, подекуди сильні дощі.

  • Захід - вночі 8-10 градусів, вдень 17-19 градусів, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко вже попереджала про похолодання та дощі в Україні. Водночас, за її прогнозом, невдовзі очікується повернення тепла та сонячної погоди.

Також повідомлялось, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, читайте, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

ГідрометцентрПогода в Україні