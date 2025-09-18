Холодно весь день: какие регионы накроют дожди сегодня

Сегодня, 18 сентября, в Украине прогнозируется прохладная погода. В ряде областей пройдут дожди, местами сильные, тогда как на западе сохранится сухая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, а днем осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.
На западе, а также днем в Житомирской, Киевской и Винницкой областях - без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 7-12 градусов, на юго-востоке и востоке 10-15 градусов. Днем в большинстве регионов 15-20 градусов.
Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в области ночью 7-12 градусов, днем 15-20 градусов. В Киеве - ночью 9-11 градусов, днем 17-19 градусов.
Север - ночью 11-12 градусов, днем 16-18 градусов, местами дожди.
Восток - ночью 12-15 градусов, днем 16-20 градусов, дожди и грозы.
Центр - ночью 10-13 градусов, днем 16-18 градусов, местами дожди.
Юг - ночью 12-14 градусов, днем 17-20 градусов, местами сильные дожди.
Запад - ночью 8-10 градусов, днем 17-19 градусов, без осадков.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко уже предупреждала о похолодании и дождях в Украине. В то же время, по ее прогнозу, вскоре ожидается возвращение теплой и солнечной погоды.
Также сообщалось, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.
Кроме того, читайте, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.