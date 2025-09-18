Холодно весь день: какие регионы накроют дожди сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, а днем осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.

На западе, а также днем в Житомирской, Киевской и Винницкой областях - без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 7-12 градусов, на юго-востоке и востоке 10-15 градусов. Днем в большинстве регионов 15-20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в области ночью 7-12 градусов, днем 15-20 градусов. В Киеве - ночью 9-11 градусов, днем 17-19 градусов.

Погода по регионам