Холодно весь день: які регіони накриють дощі сьогодні
Сьогодні, 18 вересня, в Україні прогнозується прохолодна погода. У низці областей пройдуть дощі, подекуди сильні, тоді як на заході збережеться суха погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а вдень опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози.
На заході, а також удень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях - без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 7-12 градусів, на південному сході та сході 10-15 градусів. Вдень у більшості регіонів 15-20 градусів.
Погода у Києві
Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, удень - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура в області вночі 7-12 градусів, удень 15-20 градусів. У Києві - вночі 9-11 градусів, удень 17-19 градусів.
Погода по регіонах
-
Північ - вночі 11-12 градусів, вдень 16-18 градусів, місцями дощі.
-
Схід - вночі 12-15 градусів, вдень 16-20 градусів, дощі та грози.
-
Центр - вночі 10-13 градусів, вдень 16-18 градусів, місцями дощі.
-
Південь - вночі 12-14 градусів, вдень 17-20 градусів, подекуди сильні дощі.
-
Захід - вночі 8-10 градусів, вдень 17-19 градусів, без опадів.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко вже попереджала про похолодання та дощі в Україні. Водночас, за її прогнозом, невдовзі очікується повернення тепла та сонячної погоди.
Також повідомлялось, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.
Крім того, читайте, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.