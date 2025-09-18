Холодно весь день: які регіони накриють дощі сьогодні

Сьогодні, 18 вересня, в Україні прогнозується прохолодна погода. У низці областей пройдуть дощі, подекуди сильні, тоді як на заході збережеться суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, удень - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12 градусів, на південному сході та сході 10-15 градусів. Вдень у більшості регіонів 15-20 градусів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви до 15-20 м/с.

На заході, а також удень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях - без опадів.

За даними синоптиків, сьогодні дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а вдень опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози.

