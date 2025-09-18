ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Холодно весь день: какие регионы накроют дожди сегодня

Четверг 18 сентября 2025 07:01
UA EN RU
Холодно весь день: какие регионы накроют дожди сегодня Фото иллюстративное: синоптики дали прогноз погоды на 18 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 18 сентября, в Украине прогнозируется прохладная погода. В ряде областей пройдут дожди, местами сильные, тогда как на западе сохранится сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, а днем осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.

На западе, а также днем в Житомирской, Киевской и Винницкой областях - без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 7-12 градусов, на юго-востоке и востоке 10-15 градусов. Днем в большинстве регионов 15-20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в области ночью 7-12 градусов, днем 15-20 градусов. В Киеве - ночью 9-11 градусов, днем 17-19 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 11-12 градусов, днем 16-18 градусов, местами дожди.

  • Восток - ночью 12-15 градусов, днем 16-20 градусов, дожди и грозы.

  • Центр - ночью 10-13 градусов, днем 16-18 градусов, местами дожди.

  • Юг - ночью 12-14 градусов, днем 17-20 градусов, местами сильные дожди.

  • Запад - ночью 8-10 градусов, днем 17-19 градусов, без осадков.

Холодно весь день: какие регионы накроют дожди сегодня

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко уже предупреждала о похолодании и дождях в Украине. В то же время, по ее прогнозу, вскоре ожидается возвращение теплой и солнечной погоды.

Также сообщалось, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

Кроме того, читайте, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре