Холодний атмосферний фронт чи антициклон? Якої погоди чекати українцям 29 липня

Головне: Дощі та грози : короткочасні опади 29 липня ймовірні у Харківській, Полтавській, Сумській та на півночі Луганської областей, на решті території України - переважатиме суха погода (завдяки антициклону).

: короткочасні опади 29 липня ймовірні у Харківській, Полтавській, Сумській та на півночі Луганської областей, на решті території України - переважатиме суха погода (завдяки антициклону). Температура : впродовж дня повітря по Україні прогріється в середньому до +22...+25°С (на півдні місцями до +28°С, на півночі - до +20...+22°С).

: впродовж дня повітря по Україні прогріється в середньому до +22...+25°С (на півдні місцями до +28°С, на півночі - до +20...+22°С). Погода в Києві : у столиці опади впродовж середи малоймовірні, вдень близько +22...+23°С.

: у столиці опади впродовж середи малоймовірні, вдень близько +22...+23°С. Зміна ситуації: синоптик попереджає, що вже наприкінці липня та на початку серпня в Україну прийде справжня літня спека.

Де завтра ймовірні дощі та грози

Експерт розповіла, що впродовж 29 липня залишки холодного атмосферного фронту зумовлять короткі дощі та грози:

у Харківській області;

у Полтавській області;

у Сумській області;

на півночі Луганської області.

Тим часом більша частина території України, за словами Діденко, опиниться "серед сухої погоди".

"Як, власне, і весь європейський континент - антициклон", - констатувала вона.

Антициклон та атмосферні фронти 29 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від вітру й температури

Вітер впродовж середи очікується, за даними Діденко, північно-західний.

"Помірний, часом - рвучкий", - уточнила спеціаліст.

При цьому температура повітря - "рахат-лукум".

Так, по Україні впродовж дня 29 липня очікується в середньому +22...+25°С.

Дещо тепліше у південній частині - до +24...+28°С.

А ось найпрохолодніше буде по північним регіонам - близько +20...+22°С.

Особливості погоди в Україні 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

У Києві впродовж середи, 29 липня, опади - малоймовірні.

Температура повітря вдень - близько +22...+23 градусів за Цельсієм.

Тим часом найближчої ночі (виходячи з графіка прогнозу погоди від Українського гідрометеорологічного центру), стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +15°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги", - наголосила Діденко.

Насамкінець вона порадила підбирати вбрання по погоді, уважно стежити за здоров'ям й не забувати про тварин.

"Одежа - максимально натуральна, легка. Справні вентилятори та кондиціонери (перевірити про всяк випадок), запас води... Спека - явище нормальне для літа, проте увага до прогнозів погоди ніколи не буває зайвою", - підсумувала синоптик.