Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июля

Главное: Дожди и грозы : кратковременные осадки 29 июля вероятны в Харьковской, Полтавской, Сумской и на севере Луганской областей, на остальной территории Украины - будет преобладать сухая погода (благодаря антициклону).

: кратковременные осадки 29 июля вероятны в Харьковской, Полтавской, Сумской и на севере Луганской областей, на остальной территории Украины - будет преобладать сухая погода (благодаря антициклону). Температура : в течение дня воздух по Украине прогреется в среднем до +22...+25°С (на юге местами до +28°С, на севере - до +20...+22°С).

: в течение дня воздух по Украине прогреется в среднем до +22...+25°С (на юге местами до +28°С, на севере - до +20...+22°С). Погода в Киеве : в столице осадки в течение среды маловероятны, днем около +22...+23°С.

: в столице осадки в течение среды маловероятны, днем около +22...+23°С. Изменение ситуации: синоптик предупреждает, что уже в конце июля и начале августа в Украину придет настоящая летняя жара.

Где завтра вероятны дожди и грозы

Эксперт рассказала, что в течение 29 июля остатки холодного атмосферного фронта обусловят короткие дожди и грозы:

в Харьковской области;

в Полтавской области;

в Сумской области;

на севере Луганской области.

Тем временем большая часть территории Украины, по словам Диденко, окажется "среди сухой погоды".

"Как, собственно, и весь европейский континент - антициклон", - констатировала она.

Антициклон и атмосферные фронты 29 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер в течение среды ожидается, по данным Диденко, северо-западный.

"Умеренный, порой - порывистый", - уточнила специалист.

При этом температура воздуха - "рахат-лукум".

Так, по Украине в течение дня 29 июля ожидается в среднем +22…+25°С.

Несколько теплее в южной части - до +24...+28°С.

А вот прохладнее всего будет по северным регионам - около +20...+22°С.

Особенности погоды в Украине 29 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В Киеве на протяжении среды, 29 июля, осадки - маловероятны.

Температура воздуха днем около +22...+23 градусов по Цельсию.

Тем временем в ближайшую ночь (исходя из графика прогноза погоды от Украинского гидрометеорологического центра), столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Завершение июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание", - подчеркнула Диденко.

В заключение она посоветовала подбирать наряды по погоде, внимательно следить за здоровьем и не забывать о животных.

"Одежда - максимально натуральная, легкая. Исправные вентиляторы и кондиционеры (проверить на всякий случай), запас воды... Жара - явление нормальное для лета, однако внимание к прогнозам погоды никогда не бывает лишним", - подытожила синоптик.