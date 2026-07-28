Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июля

Погода в Украине 29 июля ожидается неоднородная. В некоторых областях остатки холодного атмосферного фронта обусловят дожди и грозы, тогда как на другие постепенно начнет влиять антициклон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Эксперт рассказала, что в течение 29 июля остатки холодного атмосферного фронта обусловят короткие дожди и грозы:
Тем временем большая часть территории Украины, по словам Диденко, окажется "среди сухой погоды".
"Как, собственно, и весь европейский континент - антициклон", - констатировала она.
Ветер в течение среды ожидается, по данным Диденко, северо-западный.
"Умеренный, порой - порывистый", - уточнила специалист.
При этом температура воздуха - "рахат-лукум".
Так, по Украине в течение дня 29 июля ожидается в среднем +22…+25°С.
Несколько теплее в южной части - до +24...+28°С.
А вот прохладнее всего будет по северным регионам - около +20...+22°С.
В Киеве на протяжении среды, 29 июля, осадки - маловероятны.
Температура воздуха днем около +22...+23 градусов по Цельсию.
Тем временем в ближайшую ночь (исходя из графика прогноза погоды от Украинского гидрометеорологического центра), столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.
"Завершение июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание", - подчеркнула Диденко.
В заключение она посоветовала подбирать наряды по погоде, внимательно следить за здоровьем и не забывать о животных.
"Одежда - максимально натуральная, легкая. Исправные вентиляторы и кондиционеры (проверить на всякий случай), запас воды... Жара - явление нормальное для лета, однако внимание к прогнозам погоды никогда не бывает лишним", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее синоптики опровергли распространенную в сети информацию о якобы аномальных температурах в Украине в августе.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким на самом деле может быть последний месяц лета.
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