Холодний атмосферний фронт чи антициклон? Якої погоди чекати українцям 29 липня
Погода в Україні 29 липня очікується неоднорідна. В деяких областях залишки холодного атмосферного фронту зумовлять дощі та грози, тоді як на інші поступово почне впливати антициклон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Дощі та грози: короткочасні опади 29 липня ймовірні у Харківській, Полтавській, Сумській та на півночі Луганської областей, на решті території України - переважатиме суха погода (завдяки антициклону).
- Температура: впродовж дня повітря по Україні прогріється в середньому до +22...+25°С (на півдні місцями до +28°С, на півночі - до +20...+22°С).
- Погода в Києві: у столиці опади впродовж середи малоймовірні, вдень близько +22...+23°С.
- Зміна ситуації: синоптик попереджає, що вже наприкінці липня та на початку серпня в Україну прийде справжня літня спека.
Де завтра ймовірні дощі та грози
Експерт розповіла, що впродовж 29 липня залишки холодного атмосферного фронту зумовлять короткі дощі та грози:
- у Харківській області;
- у Полтавській області;
- у Сумській області;
- на півночі Луганської області.
Тим часом більша частина території України, за словами Діденко, опиниться "серед сухої погоди".
"Як, власне, і весь європейський континент - антициклон", - констатувала вона.
Антициклон та атмосферні фронти 29 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Чого чекати від вітру й температури
Вітер впродовж середи очікується, за даними Діденко, північно-західний.
"Помірний, часом - рвучкий", - уточнила спеціаліст.
При цьому температура повітря - "рахат-лукум".
Так, по Україні впродовж дня 29 липня очікується в середньому +22...+25°С.
Дещо тепліше у південній частині - до +24...+28°С.
А ось найпрохолодніше буде по північним регіонам - близько +20...+22°С.
Особливості погоди в Україні 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись у Києві
У Києві впродовж середи, 29 липня, опади - малоймовірні.
Температура повітря вдень - близько +22...+23 градусів за Цельсієм.
Тим часом найближчої ночі (виходячи з графіка прогнозу погоди від Українського гідрометеорологічного центру), стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +15°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги", - наголосила Діденко.
Насамкінець вона порадила підбирати вбрання по погоді, уважно стежити за здоров'ям й не забувати про тварин.
"Одежа - максимально натуральна, легка. Справні вентилятори та кондиціонери (перевірити про всяк випадок), запас води... Спека - явище нормальне для літа, проте увага до прогнозів погоди ніколи не буває зайвою", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували поширену в мережі інформацію щодо буцімто аномальних температур в Україні в серпні.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, яким насправді може бути останній місяць літа.
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