ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июля

11:06 28.07.2026 Вт
3 мин
В каких областях завтра все еще вероятны дожди и грозы?
aimg Ирина Костенко
Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июля Погода в Украине завтра - не жаркая (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине 29 июля ожидается неоднородная. В некоторых областях остатки холодного атмосферного фронта обусловят дожди и грозы, тогда как на другие постепенно начнет влиять антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Дожди и грозы: кратковременные осадки 29 июля вероятны в Харьковской, Полтавской, Сумской и на севере Луганской областей, на остальной территории Украины - будет преобладать сухая погода (благодаря антициклону).
  • Температура: в течение дня воздух по Украине прогреется в среднем до +22...+25°С (на юге местами до +28°С, на севере - до +20...+22°С).
  • Погода в Киеве: в столице осадки в течение среды маловероятны, днем около +22...+23°С.
  • Изменение ситуации: синоптик предупреждает, что уже в конце июля и начале августа в Украину придет настоящая летняя жара.

Где завтра вероятны дожди и грозы

Эксперт рассказала, что в течение 29 июля остатки холодного атмосферного фронта обусловят короткие дожди и грозы:

  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области;
  • в Сумской области;
  • на севере Луганской области.

Тем временем большая часть территории Украины, по словам Диденко, окажется "среди сухой погоды".

"Как, собственно, и весь европейский континент - антициклон", - констатировала она.

Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июляАнтициклон и атмосферные фронты 29 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер в течение среды ожидается, по данным Диденко, северо-западный.

"Умеренный, порой - порывистый", - уточнила специалист.

При этом температура воздуха - "рахат-лукум".

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Так, по Украине в течение дня 29 июля ожидается в среднем +22…+25°С.

Несколько теплее в южной части - до +24...+28°С.

А вот прохладнее всего будет по северным регионам - около +20...+22°С.

Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июляОсобенности погоды в Украине 29 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В Киеве на протяжении среды, 29 июля, осадки - маловероятны.

Температура воздуха днем около +22...+23 градусов по Цельсию.

Тем временем в ближайшую ночь (исходя из графика прогноза погоды от Украинского гидрометеорологического центра), столбики термометров в столице могут показывать около +15°С.

Холодный атмосферный фронт или антициклон? Какой погоды ждать украинцам 29 июляГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Завершение июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание", - подчеркнула Диденко.

В заключение она посоветовала подбирать наряды по погоде, внимательно следить за здоровьем и не забывать о животных.

"Одежда - максимально натуральная, легкая. Исправные вентиляторы и кондиционеры (проверить на всякий случай), запас воды... Жара - явление нормальное для лета, однако внимание к прогнозам погоды никогда не бывает лишним", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее синоптики опровергли распространенную в сети информацию о якобы аномальных температурах в Украине в августе.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким на самом деле может быть последний месяц лета.

Читайте также, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Аналитика
Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику