Холодне повітря зі штормом захопить Україну: як зміниться погода сьогодні

07:00 28.05.2026 Чт
Країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту
aimg Ірина Глухова
Холодне повітря зі штормом захопить Україну: як зміниться погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 28 травня (Getty Images)
Сьогодні, 28 травня, в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться у всіх регіонах, а вітер може посилитися до штормових поривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.

“Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні”, - пояснила синоптик.

Через поширення холодного повітря температура вдень знизиться до +15+19 градусів. Тепліше буде лише на півдні - не більше +22 градуси.

Синоптик також попередила про сильний вітер. За її словами, холодне важке повітря створюватиме тиск, через що можливі штормові пориви.

В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні по країні буде хмарно з проясненнями.

Вночі дощі прогнозують на півдні та сході, а вдень короткочасні опади пройдуть у більшості областей, окрім південних регіонів, Закарпаття та Прикарпаття. Місцями можливі грози.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, а вдень у більшості областей його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +5+10 градусів, вдень +13+18. На півдні вночі очікується +11+16, вдень +17+22 градуси.

Фото: яка температура повітря буде 28 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують сильний північно-західний вітер, можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень знизиться до +15 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, прохолодна погода переважатиме в Україні до кінця тижня. Водночас на початку червня очікується нове потепління.

Нагадаємо, вчора Україну накрила потужна негода. Зливи з грозами, буревій та град охопили кілька областей країни. Місцеві жителі публікували відео наслідків стихії.

Тим часом метеорологи оприлюднили попередній прогноз на червень.

Середня температура першого місяця літа очікується на 1,5 градуси вище за норму, а грозові процеси стануть активнішими.

Також стало відомо, що травень 2026 року влаштував українцям справжні погодні гойдалки. Проте синоптики вже офіційно зафіксували прихід нового метеорологічного сезону.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
