ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня

07:00 28.05.2026 Чт
2 мин
Страна окажется в тылу холодного атмосферного фронта
aimg Ирина Глухова
Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 28 мая (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 28 мая, в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится во всех регионах, а ветер может усилиться до штормовых порывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

"Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные", - пояснила синоптик.

Из-за распространения холодного воздуха температура днем снизится до +15+19 градусов. Теплее будет только на юге - не более +22 градусов.

Синоптик также предупредила о сильном ветре. По ее словам, холодный тяжелый воздух будет создавать давление, из-за чего возможны штормовые порывы.

В Укргидрометцентре уточнили, что сегодня по стране будет облачно с прояснениями.

Ночью дожди прогнозируют на юге и востоке, а днем кратковременные осадки пройдут в большинстве областей, кроме южных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а днем в большинстве областей его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +5+10 градусов, днем +13+18. На юге ночью ожидается +11+16, днем +17+22 градуса.

Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня

Фото: какая температура воздуха будет 28 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют сильный северо-западный ветер, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем снизится до +15 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, прохладная погода будет преобладать в Украине до конца недели. В то же время в начале июня ожидается новое потепление.

Напомним, вчера Украину накрыла мощная непогода. Ливни с грозами, ураган и град охватили несколько областей страны. Местные жители публиковали видео последствий стихии.

Тем временем метеорологи обнародовали предварительный прогноз на июнь.

Средняя температура первого месяца лета ожидается на 1,5 градуса выше нормы, а грозовые процессы станут более активными.

Также стало известно, что май 2026 года устроил украинцам настоящие погодные качели. Однако синоптики уже официально зафиксировали приход нового метеорологическогосезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Экология Погода в Киеве
Новости
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Аналитика
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине