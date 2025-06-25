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Цвітна капуста - справжній суперфуд: 5 унікальних якостей, про які ви не знали

Середа 25 червня 2025 09:15
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Цвітна капуста - справжній суперфуд: 5 унікальних якостей, про які ви не знали Нутриціолог розповіла, чим корисна цвітна капуста (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цвітна капуста - більше, ніж просто гарнір. Вона має п’ять унікальних якостей, завдяки яким її варто включити у свій раціон: від здатності підтримувати роботу мозку до допомоги у схудненні.

РБК-Україна повідомляє, як легко додати таку капусту у раціон, щоб отримати максимум користі.

Чим корисна цвітна капуста

Багата сульфорафаном

Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що сульфорафаном - природна сполука, яка підтримує детоксикацію печінки й має протизапальну дію. Також допомагає захиститися від пошкоджень клітин.

Низькокалорійна, але ситна

У 100 г цвітної капусти лише 25 ккал, при цьому вона містить багато клітковини та насичує без зайвих калорій.

Багата вітаміном C

Порція цвітної капусти покриває значну частину добової потреби у вітаміні С, що важливо для імунітету й здорової шкіри.

Універсальна у приготуванні

Цвітну капусту можна варити, тушкувати, запікати або навіть готувати як "рис" чи "пюре". Тому це відмінна альтернатива звичним гарнірам.

Містить холін

Ця рідкісна поживна речовина підтримує роботу мозку, нервової системи й обмін речовин.

Одна склянка сирої цвітної капусти містить такі поживні речовини:

  • калорії - 28
  • вуглеводи - 5 г
  • вміст цукру - 2 г
  • харчові волокна - 2 г
  • білок - 2 г
  • вміст жиру - 0 г
  • вітамін С - 53 мг
  • вітамін К - 17 мкг
  • натрій - 33 мг
  • калій - 329 мг
  • холін - 49 мг
  • фосфор - 48 мг

Рецепт стейків з цвітної капусти

Інгредієнти (на 2–3 порції):

  • 1 велика цвітна капуста
  • 2 ст. л оливкової олії
  • 1 ст. л меду
  • 1 ч. л гірчиці (краще зернистої)
  • 1 ч. л лимонного соку
  • сіль, перець, сухий чебрець або розмарин - за смаком
  • свіжа петрушка

Легкий спосіб приготування

Спочатку підготовте капусти: розріжте цілу цвітну капусту на стейки товщиною 2-3 см. Серединку залишайте цілою, решту розберіть на менші суцвіття й теж запечіть окремо.

Для маринаду у мисці змішайте олію, мед, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і спеції. Кожний стейк змажте з обох боків.

Після цього викладіть стейки на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200 °C приблизно 20-25 хвилин, перевернувши їх на половині часу для рум’яного кольору.

В кінці прикрасьте петрушкою й подавайте як основну страву або смачний гарнір.

Подавайте зі сметанно-йогуртовим соусом або соусом тахіні.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Шаєвської та сайт Eating well.

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