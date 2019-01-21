В ходе протестов в Афинах пострадали 25 полицейских

Фото: протесты в Греции (из открытых источников)

В больницу доставили также четверых митингующих, пострадавших от слезоточивого газа, и одного с ножевым ранением

В Афинах (Греция) на акции протеста против соглашения с Македонией о переименовании республики пострадали 30 человек, из них 25 - полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kathimerini.

Согласно информации издания, в больницу доставили четверых митингующих, пострадавших от слезоточивого газа, еще один человек получил ножевое ранение, однако полиция пока не связывает этот случай с проведением митинга.

Отмечается, что все пострадавшие полицейские были госпитализированы, но серьезность их травм не известна.

Также, по данным издания, в ходе беспорядков пострадал фотокорреспондент, которого с травмами головы доставили в больницу.

По официальным данным, в митинге приняли участие 100 тыс. человек, которые приехали из разных районов Греции.

Напомним, в воскресенье, 20 января, в Афинах (Греция) во время массовой акции протеста против переименования Македонии произошли столкновения между протестующими и полицией. Группа протестующих бросала в полицию различные предметы и дымовые шашки, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ против демонстрантов.