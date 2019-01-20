В Афинах полиция применила газ против демонстрантов

Фото: протесты в Греции (из открытых источников)

В столкновениях пострадали 10 правоохранителей

Греческие правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов в Афинах, которые сегодня, 20 января, вышли на протест против сделки о переименование Македонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema.

Как сообщается, группа протестующих начала бросать камни, краску и дымовые шашки в представителей полиции, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным полиции, в результате столкновений с протестующими пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей.

В полиции отметили, что участие в сегодняшнем протесте принимают не более 60 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афинах (Греция) во время массовой акции протеста против соглашения о переименовании Македонии произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Греческие СМИ писали, что количество участников протеста достигает 100 тыс. человек.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам спикера парламента Греции Никоса Вутсиса, греческие депутаты должны до конца следующей недели провести голосование о переименовании Македонии.

Добавим, 11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны. Однако это решение требует одобрения парламентом Греции.