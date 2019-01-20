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В Афинах начались столкновения на акции против переименования Македонии

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 15:49
В Афинах начались столкновения на акции против переименования Македонии
Фото: протест в Греции (greekcitytimes.com)

Правоохранители усилили меры безопасности в столице Греции

В воскресенье, 20 января, в Афинах (Греция) во время массовой акции протеста против переименования Македонии произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kathimerini.gr.

Вблизи памятника неизвестному солдату состоялись столкновения между протестующими и правоохранителями. Группа протестующих бросала в полицию различные предметы и дымовые шашки.

Как сообщается, сегодня на центральные улицы города вышли тысячи греческих консерваторов и националистов. Также в город прибывает большое количество автобусов с протестующими.

Отмечается, что для предупреждения провокаций и беспорядков во время акции протеста полиция усилила меры безопасности в Афинах. Так, за правопорядком во время протеста следят по меньшей мере 1,5 тыс. правоохранителей.

По данным полиции, участие в протесте принимают около сотни тысяч человек.

 

Напомним, что по словам спикера парламента Греции Никоса Вутсиса, греческие депутаты должны до конца следующей недели провести голосование о переименовании Македонии.

Добавим, 11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны. Однако это решение требует одобрения парламентом Греции.

Отметим, Республику Македония хотят переименовать на Республику Северную Македонию, что позволит прекратить спор с Грецией, которая длится с 1991 года, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

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