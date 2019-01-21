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Під час протестів у Афінах постраждали 25 поліцейських

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 00:55
Під час протестів у Афінах постраждали 25 поліцейських
Фото: протести в Греції (з відкритих джерел)

У лікарню доставили також чотирьох мітингувальників, які постраждали від сльозогінного газу, і одного з ножовим пораненням

В Афінах (Греція) на акції протесту проти угоди з Македонією про перейменування республіки постраждали 30 осіб, з них 25 - поліцейські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kathimerini.

Згідно з інформацією видання, в лікарню доставили чотирьох мітингувальників, які постраждали від сльозогінного газу, ще один чоловік отримав ножове поранення, проте поліція поки не пов'язує цей випадок із проведенням мітингу.

Наголошується, що всі постраждалі поліцейські були госпіталізовані, але серйозність їхніх травм не відома.

Також, за даними видання, під час безпорядків постраждав фотокореспондент, якого з травмами голови доставили до лікарні.

За офіційними даними, в мітингу взяли участь 100 тис. осіб, які приїхали з різних районів Греції.

Нагадаємо, у неділю, 20 січня, в Афінах (Греція) під час масової акції протесту проти перейменування Македонії сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Група протестувальників кидала в поліцію різні предмети і димові шашки, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

В Афінах почалися зіткнення на акції проти перейменування Македонії В Афінах у ході протесту вчителів поліція застосувала сльозогінний газ
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