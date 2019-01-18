В парламенте Греции рассказали, когда будут голосовать за переименование Македонии

Фото: флаг Греции (pixabay.com/caesar15a)

Голосование обещают провести до конца следующей недели

Спикер греческого парламента Никос Вутсис заявил, что греческие депутаты проведут голосование относительно переименования Македонии до конца следующей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как отмечается, что процесс ратификации соглашения о переименовании Македонии начнется в течение следующих нескольких дней на уровне комитетов. Завершится он, по словам Вутсиса, обсуждениями на пленарном заседании и окончательным голосованием до конца следующей недели.

Кроме того, ожидается, что тысячи протестующих выйдут на улицы Афин в воскресенье 20 января для проведения митинга из-за переименования соседней страны в "Республика Северная Македония".

Напомним, 11 января п арламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны. Однако это решение требует одобрения парламента Греции.

РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел (МИД) Греции отреагировали на комментарий МИД РФ относительно переименования Македонии и попросили РФ не вмешиваться во "внутренние дела Греции".

Отметим, Республику Македония хотят переименовать в Республику Северную Македонию, что позволит прекратить спор с Грецией, которая длится с 1991 года, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.