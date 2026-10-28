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Зеленський хоче провести зустріч в Абу-Дабі до переговорів США, Китаю та РФ

09:56 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський хоче провести зустріч в Абу-Дабі до переговорів США, Китаю та РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна хотіла б провести зустріч з американською та російською командами в Абу-Дабі ще до спільних перемовин США, Китаю та РФ.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив глава держави, наразі достеменно невідомо, що саме обговорюватимуть США, Китай і Росія.

На переконання Зеленського, у центрі їхньої уваги будуть Близький Схід і війна в Україні.

"Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта - 2, 3, 4", коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок - що можна так перерозподілити. Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ", - наголосив президент.

Як вважає Зеленський, у сучасних реаліях такий перерозподіл між трьома великими країнами неможливий. Однак саме цього, за його словами, і прагне досягти Кремль.

"Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту". Я думаю, що Росія хоче більше за всіх", - наголосив глава держави.

На його думку, Китай наразі найменше зацікавлений у такій зустрічі, оскільки поки не має від неї жодних переваг.

"Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року.

Окрім того, він озвучив важливе попередження США щодо відновлення економічної співпраці з РФ.

Також Зеленський розповів, як війна на Близькому Сході вдарила по Україні.

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