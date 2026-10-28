США таємно обговорюють з Путіним повернення американських нафтових компаній до РФ, - FT

Команди президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна зосередилися на питанні відновлення присутності американського бізнесу на російському енергетичному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з даними журналістів, дискусії з цього приводу тривають під час мирних перемовин щодо завершення російсько-української війни.

Серед можливих домовленостей:

поновлення спільного видобутку нафти на Далекому Сході в межах проєкту "Сахалін-1";

залучення США до відновлення експорту російської нафти до Європи трубопроводом "Дружба".

Окрім того, у центри уваги сторін - можливість відновлення експорту російського титану до США. Що важливо розуміти, цей метал використовують, зокрема, у виробництві літаків.

Також активно обговорюється угода, у межах якої американським авіакомпаніям дозволять літати через повітряний простір Росії транзитом, щоб скоротити витрати на пальне.

Однак, як зазначають джерела FT, позиції сторін щодо умов співпраці суттєво відрізняються. Москва прагне якнайшвидше налагодити економічні відносини зі США, тоді як представники адміністрації Білого дому наполягають, що укладення угод має залежати від припинення війни в Україні.

"Економічні угоди стануть частиною загальної мирної угоди, яка покладе край цій жорстокій кривавій війні. Але остаточних рішень ще не ухвалено", - заявив один із інсайдерів.

Західні дипломати вважають, що головною перепоною для досягнення миру залишається позиція глави Кремля Володимира Путіна. За їхніми оцінками, він поки не готовий припинити бойові дії в обмін на економічні домовленості зі США.

"Для Путіна справа не в грошах, а в приниженні та контролі", - розповіло одне з джерел.