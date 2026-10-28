Путін зірвав переговори з Норвегією і Фінляндією історичною тирадою, - FT

Переговори російського диктатора Володимира Путіна з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом відбулися не так, як на це розраховували останні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як вдалося дізнатися журналістам, глава Кремля значну частину розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії присвятив власним трактуванням середньовічної історії слов'ян.

Попри те, що це був перший контакт Путіна з кимось із європейських союзників України з липня минулого року, коли відбулася розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном, він не поспішав обговорювати актуальні проблеми та виклики.

Така поведінка Путіна вкотре продемонструвала, з якими труднощами стикається Європа, намагаючись отримати вплив на майбутні мирні переговори з Росією.

Як повідомив Стубб фінським ЗМІ, спочатку на розмову відводили менш ніж 30 хвилин, проте вона розтягнулася на півтори години.

За словами трьох джерел, обізнаних із перебігом переговорів, замість предметного обговорення способів завершення війни Путін довго розповідав про те, що в Кремлі називають "першопричинами конфлікту".

Співрозмовники також зазначили, що питання негайного припинення вогню, на якому наполягає Україна, практично не порушувалося. Лідери скандинавських країн свідомо не перебивали історичні екскурси російського диктатора, щоб оцінити, наскільки він справді готовий до діалогу з Європою.

Як відомо, історичні погляди Путіна стали одним із ключових ідеологічних обґрунтувань повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. За кілька днів до початку нападу він виголосив годинну промову на телебаченні.

Подібний історичний екскурс про середньовічних слов'янських правителів глава Кремля влаштував і під час невдалого саміту з президентом США Дональдом Трампом у серпні минулого року.

Минулого четверга Путін також посилався на "найновіші генетичні дослідження", стверджуючи, що росіяни й українці є одним народом. Він пояснив це власним баченням історичного розвитку Росії та сучасних реалій.

У спільній заяві Стубб і Стере наголосили, що прагнули особисто донести до Путіна свої позиції щодо майбутніх переговорів, які мають сприяти завершенню війни. Їх планують провести в листопаді в Абу-Дабі.