Хочуть шукати диверсантів: Білорусь сформувала спецпідрозділ "Беркут"

Він зазначив, що після формування загонів "Рись", "Смерч" та "Честь" у в/ч 3214 також комплектують підрозділ "Беркут".

"Закінчується його укомплектування, на контрактну службу сюди приходять військовослужбовці, які завершують цієї весни термінову військову службу в бригаді спецназу", - сказав Карпенков.

Він заявив, що першочерговим завданням "Беркуту" є боротьба з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями.

Так, Білорусь хоче створити сили швидкого реагування з підрозділів спецпризначення та діяти мобільними підрозділами.

"Ми створили у всіх наших бригадах та окремих батальйонах по всій країні три роти спеціального призначення та 12 взводів спецпризначення. Провели збори, бойове злагодження. Крім того, планується формування за рахунок перерозподілу наших ресурсів ще трьох підрозділів спеціального призначення - у Гомелі, Гродно та Бресті", - додав Карпенков.

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко оголосив про призов офіцерів запасу на військову службу.

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