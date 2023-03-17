RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят искать диверсантов: Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут"

Фото: Николай Карпенков (белСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще нескольких новых спецподразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командующего внутренними войсками МВД Беларуси Николая Карпенкова изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 также комплектуют подразделение "Беркут".

"Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", - сказал Карпенков.

Он заявил, что первостепенной задачей "Беркута" является борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Так, Беларусь хочет создать силы быстрого реагирования из подразделений спецназначения и действовать мобильными подразделениями.

"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения - в Гомеле, Гродно и Бресте", - добавил Карпенков.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на военные сборы.

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко объявил о призыве офицеров запаса на военную службу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь