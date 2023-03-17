Хотят искать диверсантов: Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут"

Он отметил, что после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 также комплектуют подразделение "Беркут".

"Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", - сказал Карпенков.

Он заявил, что первостепенной задачей "Беркута" является борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Так, Беларусь хочет создать силы быстрого реагирования из подразделений спецназначения и действовать мобильными подразделениями.

"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения - в Гомеле, Гродно и Бресте", - добавил Карпенков.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на военные сборы.

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко объявил о призыве офицеров запаса на военную службу.

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