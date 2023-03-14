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Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори

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Білорусь, Вівторок 14 березня 2023 12:32
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори Фото: Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.

"У Збройних силах продовжуються планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - сказано в повідомленні.

У Міноборони додають, що у ході зборових заходів військовозобов'язані мають підвищити свої професійні знання, ознайомитись з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях та навчаннях.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про призов офіцерів запасу на військову службу.

До того Лукашенко заявляв, що у Білорусі не планують оголошувати мобілізацію.

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