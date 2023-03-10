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Лукашенко розпочав призов офіцерів запасу на військову службу

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Білорусь, П'ятниця 10 березня 2023 17:40
Лукашенко розпочав призов офіцерів запасу на військову службу Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив призвати офіцерів запасу на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку його пресслужби.

"Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи, передбачені указом, проводяться Збройними силами Республіки Білорусь на плановій основі.

"Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, що Лукашенко у четвер, 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що мобілізацію в Білорусі не оголошували та оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в країні все-таки готуються.

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