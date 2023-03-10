Лукашенко розпочав призов офіцерів запасу на військову службу

У п'ятницю, 10 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив призвати офіцерів запасу на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку його пресслужби.

"Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи, передбачені указом, проводяться Збройними силами Республіки Білорусь на плановій основі.

"Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", - додали у пресслужбі.